- U petak i subotu posetiću Braničevski okrug, prelepo mesto u našoj Srbiji i za mene je važno da ću tamo da razgovaram sa narodom, da ću da čujem ljude, da saslušam njihove probleme i da pokušam zajedno sa mojim kolegama i prijateljima da pomognem u rešavanju tih problema. Ima mnogo važnih projekata za taj deo naše zemlje. Jedan od najznačajnijih je za saobraćajnice koja vodi od auto-puta do Požarevca, od Požarevca do Velikog Gradišta, do Golubca. A onda ćemo to da nastavimo sve do Brze Palanke, da bismo ka severu imali pristup Kladovu i ka jugu pristup Negotinu. To će mnogo da znači za istočnu Srbiju, u svakom ekonomskom smislu, privlačenju investitora, ali istovremeno i razvoju našeg turizma