Zvanično obraćanje predsednika Vučića

- Dragi prijatelji, nama je decembar bio rekordan mesec u istoriji. Došli smo do brojeva koje nismo mogli da sanjamo. Za samo 10 godina udvostručili smo broj dolazaka turista. Sa 2 miliona na 4,4 miliona. Noćenja udvostručili sa 6,4 na 12,6 miliona. Istovremeno gotovo učetvorostručili nivo prihoda u odnosu na one koje smo imali pre 12 godina. Dosta toga se promenilo, mnogo toga infrastrukturno uradilo, nove sadržaje smo doneli i teško je porediti nas sa Italijom. Ako sam ja Luka dobro razumeo, 50 milijardi su vaši prihodi. Naši su 18 puta manji.

- Sa uzbuđenjem pozdravljam i nove učesnike. Srbija ima bogatu turističku ponudu, ali moramo raditi i na unapređenju. Po prvi put imamo restorane sa Mišelinovim zvezdama. Od suštinskog značaja je i EXPO27. Hvala Meloni i Tajaniju, Italija će ulestvovati na EXPO27, a najnovija vest je - do večeras imamo potvrdu 61 zemlje da će učestvovati na EXPO27. Od Kine, Emirata, Italije... Uživajte u narednim danima u bogatom programu. Proglašavam Međunarodni sajam turizma otvorenim. Živela Srbija!

Međunarodni sajam turizma trajaće od 20. do 23. februara i na njemu će se predstaviti više od 400 domaćih i stranih izlagača. Slogan ove najveće turističke manifestacije u jugoistočnoj Evropi ove godine je "Jedna karta, bezbroj svetova".

Predsednik obišao štandove

- Kad ljudi prime informciju o obojenim revolucijama neće da dolaze, ali kad saznaju da je završeno sa obojenom revolucijom onda ćemo sve to da vratimo - rekao je on o turistima.

- CRTA se bavi istraživanjem? - pitao je on.

- Kad pročitate to "istraživanje", shvatićete koliko je to glupo, koliko je metodološki pogrešno urađeno i da u stvari nije ni rađeno, samo su opet ukrali kriminalne pare od nekoga i otišli da mole za nove.

- Morali smo da mu pomažemo, da zovemo Hitnu pomoć. Niko mu ništa nije uradio, sam je sebe povredio. Ovo nije prvi put da upadaju. Dođu nekada smutna vremena kad društveni talog pomisli da treba da upravlja zemljom. Malo sačekate i to prođe. Verujem da će taj što se samopovredio da plati odštetu Kraljevu. Ne zato što je sebe povredio, već zato što je "povredio" staklo.

Obraćanje nakon obilaska štandova

- Pošto sam ja slobodan čovek, meni ne određuju plenumi šta ću da govorim, pa sam ja sebi dao za pravo da kažem šta god hoću. Ali to mora da bude istina naravno. Dakle, obezbedili smo najbolje moguće uslove, najveća moguća primanja.

- A da li neko hoće da radi ili neće, ja ne znam šta bih radio da ne radim. Sve čisto kao suza, čisto kao suza. Pravedno i pravično, da pravednije i pravičnije ne može da bude. A vi možete, idete kod vlasnika vaše televizije da kažete, izvini, nisam ništa radila ovih mesec dana, daj mi platu. Pa nema nigde. To nema nigde na svetu, pa nema ni kod nas. Sve u sladu sa zakonom, ovo nije hir bilo čiji, ovo sve mora da bude baš u sladu sa zakonom. I svi su oni znali kada su donosili odluku o obustavi rade da krše zakon. Takva forma uopšte nije predviđena zakonom.

- Ja sam rekao da smatram političkom neodgovornošću pravni progon koji se sprovodi protiv predsednika Dodika. Mislim da je to veoma loše. I nadam se, želim da verujem da će sud u Sarajevu doneti ispravno odluku o oslobađajućoj presudi. Sve drugo vodi nas u neizvestnost i vodi nas u, ja se nadam, ne nešto što ne možemo pametnim delovanjem da predupredimo. Ali u svakom slučaju uopšte nisam razumeo čemu sve ovo, da nekoga gonite zbog verbalnog delikta ili zbog drugačijeg političkog mišljenja. To prosto u 21. veku nije primereno. I nije ni normalno.

- Šta nje ih briga za sve, oni samo čekaju da dobiju pare i da traže pare i baš ih briga za sve. A vi razumete čovek kaže ja ću da vas zaustavim na aerodromu. Naravno neće se to desiti. Koji su to ludaci koji pričaju da će da zauzimaju pistu. Otkud oni znaju da taj Miloš Jovanović baš neko koji nije, Bog zna ko, važan u toj zemlji. Neki ludak je rešio da zauzima pistu. Neki terorista, ludak, Bog zna ko je. I ko normalan da vam dođe u zemlju. Jel biste vi išli u zemlju u kojoj čujete da će neki ludak da zauzima aerodrom? Jel biste išli u tu zemlju? Sa vašim detetom? Ocem i majkom, s bilo kim. Trpimo ogromnu štetu zbog raznih tipova, ali, dobro, preživećemo i to, pobedićemo.