Prosto je neverovatno da ova istina izmiče i ljudima koji bi to po svom profesionalnom opredeljenu to morali da znaju. Tako „marketinški stručnjak“ Igor Avžner, nekada savetnik Mlađana Dinkića a sada Zdravka Ponoša poziva na bojkot Vučićevog intervjua i piše „Kako on nama 13 godina, tako ćemi mi njemu jedan sat“, potpuno nesvestan da ova vremenska disproporcija nije slučajna i da najvernije odslikava razliku među njima. U svemu. Kao kad muva iz basne sleti volu na rog pa ga pita da li mu smeta!