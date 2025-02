"Sad je 12 sati, u 12.05 imam sastanak. Pre toga sam iskoristio priliku da moj frizer, ili kako ja to zovem, šišač, dođe da me uredi ovo malo sede kose što imam... Ima li neka da nije seda, frizer. Teško. Kaže meni majka, sine, pobeleo si načisto", ispričao je Vučić.

"Frizer je jedinstven slučaj, on je ovako, vrhunski profesionalac, ali je prepoznatljiv po ovim brkovima koje nose ovi Erdoganovi telohranitelji. Tačno, ko vođe ovih Erdoganovih telohranitelja, tako frizer izgleda. Ja svaki put, pre nego što završi, kaže, nego veruješ ti meni kad uzme ovaj nož, britvu, ovo pa oko vrata i to? Veruješ li ti? Kako da ne verujem. Odmah me podsećaš na telohranitelje jednog od mojih prijatelja, kako da ne verujem", rekao je Vučić.