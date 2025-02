On je kazao da bi oni u RS danas verovatno živeli i nosili etikatu genocidnog naroda, da nije bilo zalaganja predsednika Srbije u UN.

Delegaciju iz Srbije dočekali su Višković i Ćosić, uz pogaču i so.

Obraćanje Vučevića

- Drago mi je da svaki put kada dođem vidim da se grad razvija, da građani imaju i snagu i volju i viziju kako da opstanu na ovim prostorima. Razgovarali smo o ključnim ekonomskim i infrastrukturnim projektima. Posebno mi je zadovoljstvo što sam posetio Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Verujem da ćemo nastaviti da sarađujemo po svim projektima. Ponosam sam na sve ono što je Republika Srbija zajednički projektovala i gradila sa narodom RS. Verujući da je Dejtonski sporazum nešto što je najbolje za sve narode, to je pozicija i politika Srbije. Da malo više budemo okrenuti jedni drugima. Reći ću jednu jeretičku misao: Balkan balkanskim narodima! To je moja poruka sa ovog skupa.

O suđenju Dodiku

- Mi iz RS borimo se za suverenitet BiH, a ovi su na strani protektora. Da li je to normalno? Predsednik Republike je bio na izborima, pobedio je. Sad dođe neki stranac, nema nijedan papir, potpis. Al on i dalje prosipa neku svoju volju. Gospodo, imate ispred sebe 4-5 dana da spasite BiH. Ovo nije suđenje Dodiku, nego BiH. On je zloupotrebio institucije suda i Tužilaštva. Oni ovim pokušavaju da legalizuju Kristijana Šmita. Dozovite se pameti. Izbori koji se dešavaju u Nemačkoj verovatno će rešiti sudbinu Kristijana Šmita - izjavio je Višković.