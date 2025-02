-Teža smrt, od fizičke smrti, je kada padne zastor zaborava. Sa ovim što ste zajednički uradili skidamo taj zastor i pokazujemo da nismo neka prolazna bića na planeti nego narod koji ostavlja kulturu, duhovnost i identitet. Kada to tako postavimo, onda ćemo dobiti odgovor na pitanja koja je svako sebi bar jednom u životu postavio: Ko smo, zašto smo ovde, šta je smisao života? Narod bez kulture je kao list koji je otkinut sa grane, kao kuća bez domaćina, izgubljen. I u ovom i u večnom svetu - rekao je Vučević.

On je naglasio da je ova izložba i publikacija živo slovo i da je "srpski narod možda bio zarobljeni, nekad obespravljen, ali je kroz kulturu pokazao da je samosvestan".

- Ovo je opomena da više nikada ne sme da padne zastor zaborava. Kad god smo se odrekli Svetog Save, mi smo lutali. Kada smo se setili ko smo i šta smo, tada smo bili jači. Današnja izložba je odgovor na sve one koji su nas prethodnih decenija bombardovali kad god bi spomenu pitanje kulture. Postoje stvari koje su neprolazne. Kultura i prosveta su stubovi jednog društva. Možda baš zato i ne čudi što su nam napali baš ta dva stuba, najveći udar na našu državu. Srbija je upravo napadnuta na polju obrazovanja i kulture. Da ne budemo pesimisti, sačuvaćemo državu, srpsko ime i prezime, poštujući sve druge, razumevajući. Čovek koji voli svoju porodicu i svoj narod, može da voli i druge. Onaj koji se odriče svoje porodice, svojih roditelja, jezika, ne može ni da voli i poštuje druge. Ponosan sam što sam mali deo ovog neraskidivog lanca koji se zove srpski narod i koji je ostavio ovako dubok trag na ovim prostorima- izjavio je i nastavio:

- Nisu premijeri danas bitni, ili ministri i članovi Vlada, gradonačelnici. Ono što je najbitnije i razlog našeg sabranja u Istočnom Sarajevu jeste istina. Istina o tome da su Srbi autohtoni narod koji živi na prostoru Sarajeva i sarajevske regije. Posle dugo godina to imamo zapisano, dokumnovano na način kako to rade ozbiljni narodi. Sve ono što nije zapisano postaje posle izvesnog vremena upitno, naposletku postaje i predmet revidiranja i krivotvorenja. Da ne bismo doživeli to što smo nažalost doživljavali o sličnim pitanjima, autori i svi koji su učestvovali u ovom projektu su se prihvatili ozbiljnog i odgovornog posla. Na pravi način su za današnje i buduće grneracije ostavili trag bitisanja Srba na području u oblasti kulture- rekao je premijer Srbije i dodao da kada oko sebe narodi ostavljaju duhovne tragove, pokazuju da su narod u državotvornom smislu.