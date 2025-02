- Krenulo se u jednu vrstu procesa koji, uprkos različitim viđenjima, može da dovede do pomaka, što bi bilo značajno, pre svega za studente, jer je važan svaki dan i vremenska distanca kako bi se akademska godina barem na mišiće nastavila i okončala.

- Može da se kaže da je dijalog počeo, barem u metaforičkom smislu. Više se ne govori o bilo kojim drugim zahtevima, već samo o studentskim. Političke opozicije tu nema, sve se svodi na to na koji način razgovaraju studenti i vlast. Sada, kroz četvrti zahtev, odnosno rektorski kolegijum koji je pregovarao sa predstavnicima Ministarstva prosvete, dijalog je na neki način započet.

Radenović je imao oštru kritiku na rad rektorskog kolegijuma, smatrajući da on nije dovoljno precizan u akademskom smislu:

- U proširenom rektorskom kolegijumu i njihovom aktu vidim velike proteste i suštinski nedostatak. Imali su svako vreme da raspravljaju o univerzitetu, nastavi i svim neophodnim elementima. Sve ovo me podseća na razmišljanje Dostojevskog: "Gde je prošlo ono da ima vremena?". Pa više nema vremena. Rektorski kolegijum je pokazao da je nedovoljno precizan u akademskoj formi kako bi saopštenje trebalo da izgleda. Više liči na nešto što bi proizišlo iz studentske službe. Ja ne znam na osnovu čega će se oni više dogovarati sa studentima nakon ovog teksta.

On je dodao i jedan zanimljiv detalj o dešavanjima na fakultetima:

Petričković je naglasio da blokade fakulteta nisu metod koji bi on podržao:

- Svaki put sam se trudio da napravim distinkciju blokade. One nisu adekvatno sredstvo koje bih ja prihvatio za univerzitet, kako je to obrazovna ustanova. Postavlja se pitanje šta je sa studentima koji bi želeli da studiraju? Ovim pregovorima vidim da su i oni trebali da imaju svoje predstavnike.

Lukić je ukazao na to da su blokade u Beogradu slične onima koje su se dešavale u Zagrebu 2009. godine:

- Možemo reći da se ove blokade, odnosno okupacije fakulteta, dešavaju po uzoru na blokade u Zagrebu 2009. godine. Tamo se ne koristi reč plenum, već zbor studenata. Pitanje je zašto mi nismo rekli sabor, jer plenum zapravo znači sabor. Međutim, dolazimo do zaključka da plenum to nije, jer tu nisu sabrani svi studenti. To je lažno predstavljanje.