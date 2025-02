Na konstataciju voditeljke da je u Srbiji u toku neka vrsta pobune, predsednik je rekao da to nije tačno.

- Trudim se da rešim to nezadovoljstvo. Mislite da se ne ponašam kao što želim da se dodvoravam svima. Ja mislim da je ovo deveti put da je ovo ozbiljna političku krizu. Mislim da smo imali ozbiljnije političke krize prošle godine posle Ribnikara, Dubone i Orašja. Ja sam neko ko je apsolutno racionalan, još od 2014. godine kada smo odlučili da menjamo zakon o radu, svake godine smo imali velike demonstracije. Za mene su svake demonstracije u kojima ima preko pret, deset hiljada ljudi veliki. Prošle godine kraj maja, početak juna je bilo najviše demonstracija. Neko je posle čekao samo neku novu tragediju i pripremao taktike za neke nove nerede. Donald Tramp je juče pomenuo Srbiju kao mesto gde su amerikanci direktno želeli promenu vlasti - rekao je predsednik.

- Godinama su ulagali ogorman novac u grupe za pritisak, medije United grupe, koja je služila da provodi interese jednog kriminalca i da mu trpa pare u džepove. Ta grupa je radila sve ove godine na kriminalizaciji, dehumanizaciji i na negiranje rezultata, moje. Pokušaj obojene revolucije vidim u Srbiji. Ja čekam da vidim da li će tužilaštvo reagovati, ja sve to skupljam i objaviću to u svojoj knjizi. Ja odgovoram a svaku svoju več. Neću da mi zabranite da moj slobodarski i slobodan duh, ne možete da mi kažete šta ću da radim. Da li vam je sumnjivo kako se ljudi iz regiona ponašaju? Šta vam to govori, da je neka strana velika služba, angažovala je neku manju sestrinsku službu ovde u Srbiji da se organizuje obojena revolucija - rekao je predsednik.