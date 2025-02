"Je li vam sumnjivo da vidite da neko izbaci 10.000 tekstova protiv mene i protiv Srbije iz regiona, a nije izbacio 10.000 tekstova o kompletnoj svojoj političkoj sceni? Pa šta vam to govori? Da je neka strana služba malo veća, angažovala svoju sestrinsku, manju regionalnu službu da učestvuje u provođenju obojene revolucije ovde u našoj zemlji. I to svaki laik, amater vidi", rekao je Vučić za TV Insajder i rekao da je u Srbiji obojena revolucija propala.



- Nisu oni ovo uradili protiv mene, nego su uradili protiv Srbije. Jer Srbija najbrže raste. Srbija je broj jedan u Evropi u 2024. po stopi rasta. Nikad to nije bio slučaj u istoriji. To mora da se sruši. Ne Vučić, Srbija mora da se sruši- naveo je predsednik.