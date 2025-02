- A ko vodi borbu protiv korupcije? Tužilac Stefanović. Treba li da vas podsetim koliko puta su ga na ulici razapinjali, tražili njegovu smenu, ostvaku, najgori je, proteruje Laure ... On se bori protiv korupcije, on je vodja, u pravnom smislu reči, borbe protiv korupcije sad i najviše ga napadaju. Mislite li da je to slučajno? Mislite li da je slučajno što kontinuirano napadaju uvek iste ljude? Što se uvek napada predsednik Vučić? Što se uvek napadam ja? Što se u pravosuđu uvek napada tužilac Stefanović? A što ne neko drugi, pa ima nas puno i u vladi. Obratite pažnju na ljude koji se napadaju i znaćete da su to ljudi koji dobro rade za Srbiju, koji se ozbiljno i oštro bore protiv korupcije. Kako mislite da, bez političke podrške, izdržite tolike napade od strane opozicije, od strane ulice. Čestitam svim tužiocima, i zahvaljujem predsedniku Vučiću što ih je zaštitio od napada sa ulice, njih je ulica htela da smeni, njih ulica konstantno smenjuje, stalno ih hapsi, stalno ih proglašava korumpiranima. Šta je sad? Što sad ta ulica ne kaže - pa bravo, svaka čast, vidi Stefanoviću pogrešili smo, Vučiću izvini pogrešili smo ti se stvarno boriš protiv korupcije. Ne, neće to naravno nikad reći nego će nastaviti da traže smene i ostavke najboljih, rekao je Vulin gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.

- Ko god je odgovoran mora da odgovara ali istraga to mora da potvrdi. Ovde govorite o nezavisnosti pravosuđa, to je najvažnije i najsvetije, a ovde insistirate da ulica odredi ko je kriv a ko je prav i šta će pravosuđe da radi. Pa ne idu te dve stvari, ne možete da govorite da ste za vladavinu prava ali kažete - plenum će odlučiti. Kakav plenum? Ko čini plenum? Ako ste za vladavinu prava i demokratiju poštujte procedure, ne može drugačije. I evo, sva nadležna tužilaštva su dokazala da se poštuju procedure, da se vodi računa o tome. Kako to sad vi mislite da dođete i izvičete nekoga - ovo je naš vođa, ili ovaj će ići u zatvor. To smo gledali 1945, 1946. godine, to smo gledali u Sovjetskom Savezu, zvao se "crveni teror" neposredno posle revolucije. To smo gledali za vreme okupacije. Videli smo na Kosovu te stvari kada prebijaju Srbe zato što su Srbi. Gledali smo te stvari u Hrvatskoj kada prebijaju Srbe zato što su Srbi. Sada ovde onaj sa kim se plenum ne slaže njega treba prebiti, izjavio je potpredsednik Vlade RS Vulin.