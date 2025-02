"PICULA ŽELI DA STUDENTI SVOJE PROTESTE PRETVORE U POLITIČKE" Brnabić: Samo im je on falio, uz razne Đilase, Proglase, Kurtije i ostale da im se nakači na vrat

"Kao neumorni antisrpski aktivista posegao za čudnovatom metodlogijom. On i jedan deo institucije zemlje odakle dolazi, posebno onih koji su nadležni za specijalne operacije protiv Srbije, neskriveno su podržavali proteste u našoj zemlji, ponajviše one koji su sadejstvom ovdašnje opozicije bile usmerene na destabilizaciju. Kada im to nije pošlo za rukom, onda Picula podnosi izveštaj da Srbije nije stabilna i ne ispunjava uslove da se još više približi članstvu EU", kazao je Kojčić i dodao: