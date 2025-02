- Neko je čekao samo dodatne tragedije, u međuvremenu pripremajući različite vrste scenarija za neke nove nerede i za neke nove udare na državu. I to nije nikakva novost, i to se vidi i kroz reči predsednika Donalda Trampa. Donald Tramp je juče direktno pomenuo Srbiju, predsednik Sjedinjenih Američkih Država je direktno pomenuo Srbiju kao mesto gde su želeli političku promenu vlasti. Oni koji su davali američki novac za rušenje vlasti - rekao je Vučić u emisiji Epilog.

On je istakao i da obojenu revoluciju vidi na svakom mestu u Srbiji, navodeći da za to ima sve dokaze, ali da ih još uvek prikuplja pre nego što ih preda tužilaštvu.

- Je li vam sumnjivo da vidite da neko izbaci 10.000 tekstova protiv mene i protiv Srbije iz regiona, a nije izbacio 10.000 tekstova o kompletnoj svojoj političkoj sceni? Pa šta vam to govori? Da je neka strana služba malo veća, angažovala svoju sestrinsku, manju regionalnu službu da učestvuje u provođenju obojene revolucije ovde u našoj zemlji. I to svaki laik, amater vidi" - rekao je Vučić.

- Dvadeset jedan milion dolara na birače u Indiji. Zašto je bilo potrebno da potrošimo 21 miliona dolara na to? Pa, verovatno su pokušali da izaberu nekog drugog. Treba da saopštimo to indijskoj vladi, jer kad čujemo da je Rusija potrošila u našoj zemlji oko dva dolara, to je velika stvar, zar ne? Moskva je objavila reklamu na internetu za dve hiljade dolara i to je jednostavno ogromno dostignuće! A mi 21 miliona dolara na izbore u Indiji - otkrio je Tramp novinarima Bele kuće.