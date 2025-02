"Nikada neće uspeti. U Srbiji se narod pita. I narod je rekao, nećemo sluge strane. Počnimo da biramo svog predsednika, svoju vladu i svoju skupštinu. Neće narod sukobe. Narod hoće da na izborima odlučuje ko će da upravlja u njegovo ime, a ne na ulici. I razdvojite tu uvek studente. Ima onih koji slušaju Dinka Gruhojnića. Ali najveći broj, preko 90%, to su časni mladi ljudi, koji gledaju kako da isprave krive drine, neke nepravde. Da li su u pravu ili nisu. Negde jesu, negde nisu. I odvojite ih od političara koji beže od demokratije, koji ne smeju na izbore, koji ne smeju na referendum. Jedino što znaju to je, jurićemo te kao Čaušesku. Hvala vam što ste ubice, dobro je da nam kažete da ste to. Pa ćete da plivate po Savi i Dunavu. Dobro, ja počeo sam da treniram i veslanje, da bi od takvih junaka mogao da se sklonim. Ali da vam objasnim. Samo vas molim, u sve to što možemo i osmeh i podsmeh ponekad da izazovemo, samo vas molim da razmislite".