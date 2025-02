- To je ta naša sposobnost da sve izopačimo, ono što je dobra strana Bolonje je neposredni kontakt profesora i studenata, svakodnevni odlasci na fakultete, a bio sam predmet šale da su govorili za mene da sam stalno na fakultetu i da toliko volim da ispitujem, a nije to što volim, nego mi je to radna obaveza. Međutim, dok je profesor Vojislav Šešelj bio na fakultetu, studenti su imali strahopoštovanje, to je ono pravo poštovanje, bio je čovek od autoriteta. Jednom smo zajedno bili u komisiji za polaganje prijemnih ispita, on je bio predsednik komisije i odlazio je od kandidata do kandidata da im pomaže, a ja sam se pitao on stvarno ide i pomaže, još će odgovore da im da.