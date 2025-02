Pero Zubac je "Mostarske kiše" objavio sa samo 20 godina, a i danas se smatra jednom od najlepših srpskih poema. Pesnik, čuveni urednik, televizijski autor i tvorac ovenčan je brojnim nagradama, a u nedelji za nama nagrađen je njegov naslednik Miloš, i to priznanjem "Rade Tomić" za najbolji poetski prilog u časopisu Istok iz Knjaževca za 2024. godinu. Miloš Zubac i njegov bend su verni Perini saputnici na večerima poezije.

- Udruženje književnika Srbije je nešto slično organizovalo i ranije. Probio sam led i sa "Četiri klasika srpske književnosti". Mala je Francuska 7 da primi publiku. Vratili smo se nedavno Ljubivoje Ršumović, Matija Bećković, Dušan Kovačević i ja iz Prijedora i Banjaluke. Tamo nam je bilo izuzetno prijatno. Mi smo prijatelji 50 godina. Tri dana smo bili zajedno na večerima. Ne možete da zamislite kakve se sve tu anegdote mogu čuti. Duško se setio kad je dolazio mlad pred Antića i mene. Bilo bi lepo da je to neko zabeležio.

- Bilo je pošteno. On bi pio u Zagrebu, a meni bi zapao Knić. Govorio bi mi: "Dobro si prošao jer tamo ima lepih učiteljica."

- Pošte su tada radile do 12 sati i morao sam da predam pesmu. Kucao sam je direktno u mašinu u samo jednom primerku, jer nisam uspeo da nađem indigo. Poslao sam je poštom uredniku zagrebačkog Telegrama, za rubriku "Nova imena". Da to pismo nije stiglo do Zagreba, nikad ne bi bilo "Kiša".