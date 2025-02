- Uzdam se da će razum biti preovlađujući kod studenata i profesora i da će to biti put u traženju bolje Srbije i boljeg ambijenta u našem društvu. Mnoge stvari treba da se menjaju i počele su da se menjaju i vlast je dosad pokazala veći nivo odgovornosti nego iko dosad u pol itičkoj praksi i spremnost da se čuje druga strana i da kroz razgovor sa delom nezadovoljnih građana i njihovim predstavnicima možemo i moramo da dođemo do odgovora, smatra Vučević.

- Stavljam po strani predstavnike bivšeg režima ili današnje opozicije koji pokušavaju da na nesrećama dobiju neki politički poen i da mimo izbora i izborne volje građana dođu do vlasti a to je nešto što ne mogu ni da komentarišem osim da je sramotno, beskrupulozno i potpuno neprihvatljivo jer to totalno poništava izbornu volju građana i vodi nas u ogoljenu silu, čistu fiziku, kaže on.