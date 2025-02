Očekujem konačno posle ovoga da svi daju sve od sebe da se nastava i polaganje ispita nastave na državnim univerzitetima jer je već u ovom trenutku akademska godina ozbiljno narušena...

BEOGRAD - Zbog obilja informacija koje u ovom trenutku postoje u javnosti, potrebno je da obavestim dokle smo stigli u izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju odnosno ispunjenju 4. zahteva studenata u blokadi. Završeni su razgovori između predstavnika Vlade Srbije i svih državnih univerziteta i članova ekspertske Radne grupe, rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić koja se danas obratila uživo iz zgrade parlamenta.

- Razgovori su završeni i postignut je finalni dogovor - svi državni univerziteti su se izjasnili da je to ono što su oni želeli i da to znači ispunjenje 4. zahteva, rekla je Brnabićeva i dodala da "mi očekujemo da vlada sutra ili prekosutra na sednici usvoji izmene Predloga zakona i uputi ih Skupštini na dalje razmatranje, najverovatnije na prvoj sednici redovnog zasedanja - od utorka 4. marta, rekla je Brnabić i pojasnila:

- Ja ću vam kasnije i pročitati, citiraću svako izjašnjenje svakog od univerziteta. Mi očekujemo da Vlada Srbije sutra ili prekosutra na sednici usvoji Predlog izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i da ga, dakle, početkom nedelje koja počinje sutra, uputi Narodnoj skupštini na dalje razmatranje. Nakon toga će ovaj predlog zakona razmotriti tokom sledeće nedelje relevantni odbori Narodne skupštine, a to su Odbor za obrazovanje i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Dodala je da je cilj vlasti da "predlog izmena i dopuna zakona o visokom obrazovanju bude na dnevnom redu prve sednice u redovnom zasedanju".

- Redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, to je ponedeljak 3. mart, i mi ćemo najverovatnije imati sednicu od utorka 4. marta, s obzirom na član 87 poslovnika Narodne skupštine koji određuje da se sednice po pravilu održavaju utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 18 časova sa jednim satom pauze. Dakle, najverovatnije će ove Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju biti na prvoj narodnoj sednici redovnog zasedanja, a to je najverovatnije utorak 4. mart - objasnila je Brnabićeva.

Kad je reč o školarinama studenata, ona je rekla da je u okviru 4. zahteva studenata u blokadi ispunjeno i to - da se školarine snize za 50 odsto. Način na koji će to biti urađeno je sledeći: studenti će svojim fakultetima uplatiti punu sumu, a fakulteti će spisak proslediti posle čega će studentima polovina školarine biti refundirana.

- Očekujem konačno posle ovoga da svi daju sve od sebe da se nastavi nastava i polaganje ispita na državnim univerzitetima jer je već u ovom trenutku akademska godina ozbiljno narušena, i molim sve da se vratimo nastavi i spasemo ovu akademsku godinu da ne bismo doveli u situaciju 230.000 porodica koje imaju studente na državnim univerzitetima, kako na budžetu tako i kao samofinansirajuće...

