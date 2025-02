- Zadovoljan sam što se pregovaralo. Bilo mi je nelogično kada su se pojavili blokaderi zašto dodaju taj zahtev. Meni je to neobično. Neću da kažem da sam zadovoljan životom jer to ne smete u Srbiji da kažete. Da sad mi imamo neki boljitak, to da kažem nije ljudski. Ne znam ko određuje da li je 4. zahtev ispunjen, to bi trebalo neki plenumi da objasne. Kakvi su, ne znam, mi u Ustavu nemamo plenume. Dva predloga da razgovaramo o krizi su odbijena, mi smo primili smo informaciju. Pustili su jednog studenta koji je na licu mesta od plenuma dobio dozvolu da govori i na kraju nam garantovao bezbednost - rekao je profesor Antić.

- Opozicija je jako slaba, a kada je reč o studentima oni su prezreli demokratiju, protest 96 je bio za demokratiju, ne znam što se pozivaju na to. Mi smo bili na neki način zakasnela revolucija, nešto što se nije desilo prethodnih godina kada je bio komunistički režim na vlasti. Ako profesori nemaju svoje ja, nas su provesori zvali da se vratimo na nastavu. Govorili su nam u februaru 1997. godine da ćemo uništiti celu generaciju. Jovanović je izvadio indeks i rekao da neće završiti fakultet ovde, to smo svi uradili ali nas nije bilo mnogo. Oni jesu naša deca, ali su samo jedan stepenik. Jovanović i ja nikada više nećemo biti oni, ali će oni biti mi, neka probaju da budu bolji.

- Ne bih hteo da budem neko ko će studente da savetuje. Nama su se profesori obraćali. Ono što sada vidimo to je da na plenumima možete da gostujete kao biljka. Imaju svoje radne grupe koje onda koordinišu razne poslove, to je sistem koji nije demokratski. Ovde su zahtevi smišljeni pre blokada, da pošteni ljudi kažu da je nešto što je logično. Kad je reč o politici to je smišljao neko ko bi da obori vlast na tome. Niko od građevinaca, arhitekta nije došao sa formularom, brojem. Mi smo imali skupštinu, vladu, imali smo saradnju sa profesorima. Smatrali da Milošević treba da prizna izbore, mi u to nismo hteli da ulazimo. Tražili smo ostavku rektora. Imali smo sporazum sa vlastima da usvoje ostavke, da se vratimo na nastavu pa da čekamo da priznaju ostavke. To je izazvalo sukom među studentima, protest je bio još neke dve nedelje, tada je bilo glasanje na svim fakultetima, komitetima, većima i više od 2/3 je glasalo da se vrati nastavu. Odnost među fakultetima je bio 19:18 - rekao je Antić.