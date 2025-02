- Došli smo dotle da pričamo o osnovi politike, da li će je biti ili ne. Nažalost, mladi ljudi su toliko nezadovoljni, a delom verovatno i našim radom, da smatraju da bi trebalo sve dići u vazduh, pa dizati od početka sve kamen po kamen. To možda i nije loše, ali to treba reći, pa se šalim da bismo Čedomir Jovanović i ja mogli da se nađemo na istoj strani samo kao neka paravojna formacija da branimo ustanove o kojima smo ranije imali različita mišljenja. Uveren sam da je našoj politici potrebna skromnost, ali sam se držao nje, pa nikako nisam mogao da napravim partiju. Vi ako sada u ekonomiji uvede pravila koja su u Švedskoj, vi ćete unišititi zemlju. Kada je građen kapitalizam na ovom nivou u Švedskoj i Americi, više je ličilo na našu sadašnju stvarnost, nego na današnju Švedsku. Mnoge ideje iz EU su dobre, to je jedan veliki projekat, ali neke od njih dolaze sa lošom namerom, malo uz neznanje ovde da se ne ostvare nikada. Ja sam uveren da veći deo građana ne bi ovde glasao za siromašnog političara, kakav si ti čovek ako nemaš auto, morate i to imati u vidu.