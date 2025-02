"Evo nas u Borči, kafana BSK, poznata po prasetini, po ovim bajaderama, čuvenim, kod Joce. I došao sam sa majkom i ocem, kako sam i obećao. Ni oni nisu verovali da ću da ispunim to obećanje. Majka moja Angelina, moj otac Anđelko. Mnogo ih volimo, valjda ne ume čovek nikada da kaže. I mi smo Vučići teški kada o tome treba da govorimo. Imamo jednu ozbiljnu raspravu danas, a to je uvek smo se takmičili kao klinci, Andrej i ja, koga više vole. Pa sam ja govorio da majka više voli Andreja, Andrej je govorio obrnuto.", rekao je, na šta ga je majka prekinula:

"A ne, majka jednako voli decu. Ne, ne, to nemoj da govoriš, to nemoj da govoriš.", rekla je majka Angelina.

"Tako to uvek završi, ali nemoj da brineš, mama. Za brata pakujemo kilo bajadera i kiselog kupusa i nosimo u Novi Beograd da može da pojede. A bata i ja... Bata i ja šljivu, majka vodu i to je to. I to je sad kraj, ne znam ni šta bih više rekao. Hvala im, hvala vam na svemu i hvala za ljubav, hvala za sve. Valjda ću i ja umeti to da vratim svojoj deci na takav način.", poručio je predsednik tokom ručka sa roditeljima.