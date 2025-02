"Nova američka administracija još nije "stigla" do Kosova, jer je i sam aktuelni ambasador SAD u Prištini i dalje onaj koji je postavljen još pri Bajdenu. Mislim da dolazak Donalda Trampa na vlast u Americi ima jak psihološki efekat na prištinske vlasti, jer su svesni da je aktuelni premijer Aljbin Kurti imao loš odnos s Trampom tokom njegovog prethodnog mandata i da mu to on nije zaboravio.Mislim da će na Kosovu zažaliti zbog upada u srpske centre, jer im je kontraproduktivno da skreću pažnju Trampu na sebe, pošto će on zaključiti da mu Kosovo samo stvara dodatni posao i problem koji mu nije potreban, naročito u svetlu sadašnjih globalnih dešavanja" kaže Gogić za Kurir.