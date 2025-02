Slušaj vest

"Sve obojene revolucije uvek počinju tako što imate neki povod koji je svakome prihvatljiv i razumljiv i koji će izazvati emociju. Setite se užasne tragedije od koje se nikada nećemo oporaviti, Ribnikara, Orašja, Dubone, ljudi su izašli na ulicu s pravom, ja bih izašao na ulicu. Imaš taj nemoćni bes, bar da vrištiš. A onda kako prolazi vreme svi zaboravljaju šta se desilo, kakva nadstrešnica, Ribnikar, Orašje nego da mi smenimo Vučića", izjavio je potperdsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutranjem programu Hepi televizije.

"Druga tačka - potpuno negiranje vlasti, odnosno negiranje rezultata vlasti, nema puteva, plata, penzija, to se ništa nije desilo, nego vlast je najgora, najkorumpiranija. Treća tačka - kada se dodje do realizacije mora se izabrati vodja. Vodja mora da bude naravno agent, mora da bude pod potpunom kontrolom i mora da bude neko ko će personifikovati protest. Problem je u tome što ne mogu da nadju nikoga iz opozicije ko sme da izadje pred ljude."

Potpredsednik Vulin je rekao da je studente na proteste podstakla opozicija. "Nemojte da sumnjate. Većina studentskih vodja su članovi i aktivisti političkih partija pronato opozicije, to nije nikakva tajna. Ali je nevolja kada su šefovi pronato opozicije izašli, onda su ljudi videli za koga treba da šetaju pa su rekli - nećemo za Djilasa i Mariniku, vratite se vi tamo odakle ste došli, nećemo za Bjelogrlića dovoljno se obogatio. Isto je i za Šolaka, prosto mi je nekada žao kad gledam pratioce N1 i Nova S i ostalih, oni su uložili čitav svoj život da bi bili broj, pratilac, koji će Šolak da proda Telekomu. Svi treba da se uhapsimo osim ako hoćemo da kupimo SBB e onda smo za pregovore, ako ćemo da dobijemo 600 miliona e pa to je već druga priča. Dakle, svi vi koji ste toliko uživali u Novoj S, N1, SBB, Šolaku, Djilasu, samo da znate mnogo ste ih obogatili, i mnogo ste im pomogli. Meni je žao zbog toga, ja bih voleo da je to plaćeno mnogo manje jer nisu zaslužili da budu tako bogati. To je sve u redu, to je tržište to je ekonomija samo nemojte da budete naivni. Ako sledite kriminalca a šta drugo možete da očekujete?"

"Ovi koji govore o tome da se bore za pravnu državu oni je ruše. Oni kažu da tužilaštvo mora da uradi to i to, u pravnoj državi ne možete vi da kažete tužilaštvu šta će da uradi niti za koji rok će to da uradi. Tužilaštvo radi svoj posao, ne može brže ili sporije, postoji neki proces dokazivanja. Vi slušate ove koji govore da se bore da vrate poverenje u institucije a onda ćemo da osnujemo plenum, koji ne postoji."

Istakao je da obojene revolucije uvek koriste mlade jer na decu ne možete da se naljutite i kad prave greške i gluposti, a onda ih iskoriste za svoje interese. "Na nas je lako naljutiti se a kako da se ljutiš na nekoga ko ima 20 godina? Ne znaju oni ni ko je Milošević, ni Djindjić, ni Tadić iako Tadićev savcetnik aktivno učestvuje u organizaciji svega ovoga, ali ne znaju ko je to. Kako da se naljutiš na dečaka ili devojku od 20 godina? Ne možeš, to su tvoja deca i kad greše oni su tvoji. Ne znaju ni oni zašto to rade. Sad da ih pitate šta je to oni kažu - ja sam za pravdu, bravo i ja sam za pravdu, a kako se ta pravda manifestuje? Pa pravda je kad se pohapse svi - dobro to će tužilaštvo, takav je zakon, mene su na Pravnom fakultetu učili da je forma suština, da su procedure suština, šta ćeš tako je, rokovi, žalbe, ne ide streljanje", izjavio je potpredsednik Vulin.