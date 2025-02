Hoćemo li najzad prestati da se divimo carevom novom odelu, ili ćemo glasno izreći ono što nam je svima na pameti – da je car go? Da su studentski protesti izgubili svaki smisao i da su svedeni na performanse same sebi dovoljne?

Skup u Novom Sadu, sada je to jasno, organizovan je da bi Dragan Đilas i Dragan Šolak preko Proglasa stavili pokret visokoškolaca pod svoju kapu. Šta možemo da kažemo o skupu u Kragujevcu, osim da je bio masovan? Koji mu je bio cilj? Šta je na njemu odlučeno? Ništa i ništa. Isto je i sa brojnim marševima po Srbiji – studenti se samožrtvuju prevaljujući pešice velika rastojanja… i to je to.