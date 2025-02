- Nadam se da smo na dobrom putu da uticaj srpske dijaspore može biti jači od onoga što je albanska dijaspora za koju svi znamo da je imala i da i dalje ima nemali broj lobista koji se bavi pitanjem Kosova. Međutim, to je sada, pri novoj administracije Amerike, dovedeno u pitanje jer su oni prirodan spoj bili sa predstavnicima demokrata, pa zato Tramp nije pogodniji partner za njih, nego što je za nas. Na nama je da iskoristimo talas globalnih promena koje nije samo pitanje Kosova i Srbije, već tektonskih promena koje su polako i vidljive golim okom. Nadam se da ćemo biti dovoljno mudri da iskoristimo ovaj trenutak, a mali smo za ključnu ulogu, ali u ovom trenutku o sudbini celog sveta razgovaraju ljudi koji su nedvosmisleno naši prijatelji. Kada to kažem pre svega mislim na Rusiju, ali i na novu američku administraciju. Iako nisu prijatelji, možda ta kvalifikacija nije adekvatna, ali jesu neko ko racionalnije sagledava stvari i bolje razume anomalije država i njenih predstavnika. Kreće se u razgovore, to je dobra platforma, istina je da su pritisci preveliki, ovo traži sabornost na koju smo nadam se kao narod spremni jer mi imamo taj manir da nikada ne prepoznamo nacionalni interes, pa tako lični stavljamo ispred tog.

- Gde to nema slomljenih nadgrobnih ploča i spomenika? To je taj korov, a ne trava koju ćemo lako očistiti. Upravo jer svet mora da vidi, treba da ih upoznamo sa dešavanjima na Kosovu, a mi to ne činimo. Veštačka inteligencija neće nikada da vas uvredi u polemici, oni nemaju svoje odgovore, već uzimaju podatke iz referentnih institucija za koje smatraju da bi trebalo, pa mnoge nelogičnosti treba rešiti, a mislim da je to vid borbe koji nama predstoji i upravo mladi treba da obrate pažnju na to koje su to reference koje AI uzima. Naprimer, postavio sam pitanje inteligenciji da mi navede albanske spominke na Kosovu, pa mi je navela osmanlijske i srpske, a kada ukažem da to nisu albanski, ona kaže da tu žive ti ljudi, pa onda insistiram da mi kaže jedan spomenik koji oni imaju na Kosovu, a nema ga, pominje zidove i kule. Posle je pitam da li će posle našeg razgovora biti usvojeni ovi stavovi oko kojih smo se usaglasili, ona je rekla ne. Nama je sada vreme da uđemo sa svojim istorijskim podacima, zato pozivam mlade naučnike i koji pišu na tu temu, da se što više piše i da se navode istine.