Vučić je na TV Hepi, komentarišući izjavu Picule koji je rekao da je strašno što je predsednik Srbije studente nazvao stranim agentima, istakao da je to laž i da se zbog toga neće sastati sa njim dok je u poseti Beogradu.

- Ja nisam nazvao studente, ja odvajam studente. Studenti su me oduševeli time što su odbili da se sretnu sa Toninom Piculom. Oduševeli su me time što su odbili da se vide sa njim. A agenti su oni koji služe Toninu Piculi i onima koji bi da sruše državu Srbiju. Kakav je to lažov! E, zato neću da ga primim - naglasio je Aleksandar Vučić.