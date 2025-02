"Sednica uvek počinje u 10.00 časova, godinama u nazad. Nije samo komandir njih pozvao, sekretar Skupštine Grada ih je pozvala više puta i za to postoji snimak koji je izašao na društvenim mrežama. Policija i komandir su im rekli da mogu slobodno da uđu, samo da pokažu legitimaciju. To je njihov posao. Vi ste lagali, a pravili ste i haos. Gađali ste policiju jajima, brašnom. Ja se pripadnicima MUP-a još jednom zahvaljujem ", navela je predsednica Skupštine Grada i dodala da je juče uhapšeno šest osoba.

"To su nasilnici koji ne znam šta više pokušavaju. Mene je sramota što se to dešavalo ispred Skupštine, a to je i njihova sramota. Konačno je N1 bio korektan i rekao da je laž da odbornici nisu bili pozvani i da nisu mogli da uđu na sednicu".