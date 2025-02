Kako je navela, to će biti prva tačka na sednici, te da se neće previše komplikovati, zbog čega se nada da će se sve brzo rešiti. Dodala je i da će Skupština biti brza i efikasna, nikad brža i nikad efikasnija.

- U četvrtak u 10 ću održati kolegijum, pozvaću sve šefove poslaničkih grupa da dođu na sastanak da se dogovorimo kako će da izgleda ta sednica, nadam se da će se makar neki odazvati... A ako neće, to govori o njihovoj ozbiljnosti i shvatanju posla za koji dobijaju plate od svih građana Srbije...

- Tako da budemo spremni za sednicu koja će početi 4. marta u 10 časova. To je pre svega informacija za studente u blokadi i predstavnike Univerziteta, ali i za sve građane koji danas ispaštaju zbog blokada, rekla je Brnabić poručivši da je državi stalo da se nastavi akademska godina i da je za sve ostale teme uvek otvorena za razgovor i imaju uvek otvoren poziv. Kazala je i da bi volela da se neko odazove.

Brnabić je takođe navela da je uputila proširenom rektorskom kolegijumu kao i ekspertskoj radnoj grupi dva puta pismo da dođu i da razgovaraju u Skupštini o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju zato što je to i parlament mogao da predloži pa onda ne bi morala tu da bude vlada da obrazlaže zakon.

- Rekla je da su braća Vučić organizovala tajni prislušni centar u EPS-u u koji se ulazilo kroz ormar, verovali ili ne, navela je Brnabić dodajući da su ovim "kokoške u Moraviću propale". Brnabić je nabrojala sve Marinikine gafove i rekla da bi ovim temama morale da se pozabave "čike u belim mantilima", i da je to ono što bi se na engleskom reklo "cry for help".