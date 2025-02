Zašto su naprasno zanemeli stari junaci u pričama o dokumentaciji - profesor i bivši dekan Građevinskog fakulteta Vladan Kuzmanović , docentkinja Sanja Fric i svi ostali koji su iz dana u dan stvarali famu oko dokumentacije, a kada su je dobili nastao je - muk. Ispostavilo se da im je sve to bio paravan za političke interese koje su gurali sve ovo vreme, i to preko leđa studenata u blokadi. S obzirom na činjenicu da je Vlada Srbije objavila dodatna dokumenta o nadstrešnici upravo nakon reagovanja Građevinskog fakulteta, javnost se mora pitati i zašto je zavet ćutanja zavladao i u ovoj instituciji. Čitav mesec se ovaj fakultet nije udostojio da obavesti javnost o svojim aktivnostima u vezi sa analizom dokumentacije.

"To je bio politički zahtev. Problem u vezi s protestima je u profesorima i nastavnicima. Naravno, velika većina njih su časni i pošteni ljudi, ali očigledno je da ima i onih koji su agresivni i ove proteste koriste za ličnu promociju i za neki politički profit i onda izmišljaju razne stvari kako bi održali bunt studenata. Znaju dobro da bi se to, kada bi se oni pojavili s političkim zahtevima, odmah ugasilo. Profesori s političkim agendama su kolovođe. Svakog normalnog čoveka u Srbiji interesuje da krivac bude pronađen, a da bi krivac bio pronađen, on mora da bude procesuiran. Tužilaštvo mora da radi svoj posao i, kao što vidimo, radi ga. To ne može preko noći, jer mi nismo plenum, već ozbiljna država. Sasvim je vidljivo da politička volja nije da se nešto zataška, nego naprotiv, da se što brže dođe kažnjavanja odgovornih", naglašava Deđanski.