"To nije ništa drugo nego njihov odgovor na ono što je usledilo posle tog početka, a to je jasno ograđivanje studenata od parlamentarnih političkih stranaka, od njihovih lidera, njihovih poslanika i svih ostalih", dodao je Jovanov.

"To pokazuju istraživanja, to pokazuju protesti koji se održavaju i to pokazuje i njihovo ponašanje, da oni više u parlamentu ne žele da predstave čak ni te studente koje su do juče podržavali i zato kažem da je ovo osveta parlamentarnih političkih stranaka studentima”, poručio je Jovanov.