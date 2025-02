- Srbija je već ranije glasala za rezoluciju kojom se osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu, tako da ovo nije prvi put da se naša pozicija ovako iskazuje u UN. Međutim, sada se postavlja pitanje da li je bilo nesuglasica unutar državnog vrha i kako je došlo do toga da predsednik naknadno ocenjuje ovaj potez kao grešku - rekao je Filipović.

Filipović je istakao i opterećenost predsednika Vučića brojnim problemima, od lokalnih do globalnih, što može dovesti do ovakvih situacija.

- Predsednik nosi ogroman teret i pitanje je koliko to može da izdrži. Ne možemo očekivati da jedan čovek rešava sve, od unutrašnjih problema do geopolitike - rekao je on.