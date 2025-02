"Za neke je sve dozvoljeno pa i da kopaju i objavljuju privatne slike, ali ok, prihvatam i to jer, kao što sam rekao, ja sam gradonačelnik svih građana pa i onih koji se služe pakostima. Dakle bio sam vrlo jasan i iskren u informaciji koju sam izneo danas nakon sastanka u Vodovodu. Prema rečima stručnih ljudi u Vodovodu sa kojima sam danas razgovarao, trenutno se radi regeneracija bunara sa velikim kapacitetom i dok se to radi on nije u funkciji i zato imamo manji kapacitet vode i restrikcije", napisao je Mićin na Iksu.