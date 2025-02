"Juče je na prelazu Jarinje privedeno lice Ristić Dragan koji se tereti da je počinio ratne zločine na teritoriji grada Đakovice u periodu od 7. do 10. maja 1999. godine. Ono što je bitno napomenuti jeste da je Dragan često dolazio na Kosovo, isto kao i drugi ljudi koji su privedeni zbog istog dela koje im se stavlja na teret. Draganu ranije nije pretila nikakva kazna niti optužba za bilo šta drugo. On je čak i pomagao brojnim Albancima koji su u periodu od 1998. do 1999. godine bili proterivani sa svog ognjišta. Iz tog razloga mi smatramo da je ovde došlo do zamene identiteta. Mi smo sudu napomenuli sve bitne činjenice i okolnosti koje dovode do nedvosmislenog zaključka da ovaj Dragan Ristić nije taj koga su tražili", istakla je Filipović nakon sednice, dok odbrani još uvek nije bilo dostavljeno rešenje o određivanju pritvora.