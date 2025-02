- Pre samo nekoliko dana zajednički smo gledali Sretenje, radovali se našem prazniku, veselili se. Danas je situacija mnogo drugačija, neuporedivo teža, ali naš život, naš posao je takav da Srbija i obaveze Srbije i svih nas je da uvek budemo uz Republiku Srpsku. I zato i večeras, kada je najteže, idemo u Banja Luku da pružimo podršku našem narodu, da pokušamo da utičemo na to da sve odluke koje se donose na kraju dovedu do smirivanja situacije, do smirivanja tenzija, a nema nikakvih sumnji da ćemo kao narod uspeti da sačuvamo svoj životni prostor, da će Republika Srpska i njen predsednik biti odbranjeni, a i da će Srbija moći da ide napred.