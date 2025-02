Do sada je to činio kao dežurni politički analitičar koji se krio iza uloge novinara, a sada sebe vidi ni manje ni više nego kao ujedinitelja srpske opozicije.

"Dragi svi, imam jedno Off the Rec pitanje: da li je moguće i pod kojim okolnostima vaše zajedniičko političko delovanje da bi se formulisala politička alternativa ovom režimu u kontekstu ove narodne pobune? I da li vredi da se napravi neki zajednički sastanak koji bi služio da se ide u tom pravcu? Hvala. Još jednom ovo je Off the Rec i izvinite ako sam sebi dozvolio previše praveći ovu grupu", glasi pozdravna poruka Slobodana Georgieva u grupi pompeznoj nazvanoj "Srbija pobeđuje".