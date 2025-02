Kompanija NIS uz podršku Vlade Srbije i Vlade Mađaraske tražila produženje roka za primenu sankcija od 90 dana, ali on nije odobren. Kako je navela, srpska strana u proteklom periodu razgovarala je i saednom i sa drugom stranom, i sa Amerikom i Rusijom, kako bi došlo do odlaganja, ali da odluka nije zavisila od nas.

- NIS je ukopno zatvorio 19 računa, ali ako bi banke posegnula za saradnju sa NIS-om i one bi bile pod sankcijama. Ipak, ovaj vremenski period je dobar iz dva razloga. Prvi razlog je to što ukoliko 28. marta zaista dođe do sankcija, mi ćemo imati više rezevi nafte koje ćemo prerađivati, kao i to što će nova administracija moći više da se upusti u ovo jer će se Tramp i Putin pitati o svemu ovome - kaže Obrknežev.