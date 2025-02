On dodaje da su oni ujedno i najveći čuvari Ustava u Republici Srpskoj, a najavljuje da će sada uslediti politička i ustavna kriza, a da vrlo lako može doći i do bezbednosnih izazova, sa obzirom na to da je BiH preživela jedan teški četvorogodišnji rat:

- To je bio krvav rat, najteži od Drugog svetskog rata, a sva tri naroda u BiH su zabrinuta na samo pomisao na rat. Realno je da nikome nije do rata i da ne žele da eskalira, a neki novinari i političari već prave planove okupiranja i presecanje Republike Srpske oružanim putem. Svi oni neće slati u rat svoje sinove i svoju decu, već će se negde sakriti dok drugi za njih ginu i ostvaruju ciljeve. Nadajmo se da do toga neće doći, ali do političke i ustavne krize će doći.