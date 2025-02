"Ako se konstatuje ostavka onda ne mogu da se usvoje izmene Zakona o visokom obrazovanju. To znači da ne možemo da ispunimo četvrti zahtev studenata. Onda oni koji se zalažu za to moraju da kažu - mi smo za to da studentski zahtev ne bude usvojen nego da se to prolongira za neko vreme, da se izabere nova vlada, pa nova vlada mora da uđe u nove razgovore, pa novi predlog zakona, pa da se zakaže nova sednica... Kad se konstatuje moja ostavka kreće rok od 30 dana za izbor nove vlade, ako u tom roku ne dobijemo novu vladu ide se na nove izbore, to su jasne stvari", rekao je Vučević.