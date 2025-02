Premijer u ostavci Miloš Vučević naglasio je da je bolje rešenje ići na izbor nove Vlade, ali da odlazak na izbore nije isključena opcija. On je objasnio i zašto će se njegova ostavka konstatovati na kraju dnevnog reda zasedanja Narodne skupštine zakazane za 4. mart.

"Sa konstatacijom ostavke na početku sednice to znači da se neće usvojiti svi zakoni koje smo planirali, a koji utiču na bolji život građana. Ako se prvo konstatuje ostavka to znači da ne možemo da ispunimo 4. zahtev studenata, da ne možemo usvojiti tačku stanova za mlade. To znači da ne možete da realizujete ono što studenti traže", naveo je Vučević i podsetio da će se na sednici naći preko 50 tačaka.