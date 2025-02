Prema njegovim rečima, prištinske vlasti zatvaraju srpske institucije širom teritoriji Kosova i to one koje bi trebalo da budu baza za formiranje Zajednice srpskih opština, saopšteno je iz Vlade posle susreta.

On je naveo da, s obzirom na činjenicu da ni posle dvadeset dana od održanih izbora, na Kosovu i Metohiji nema konačnih rezultata postoji opravdana zabrinutost da će doći do pokušaja prekrajanja izbornih rezultata na štetu Srpske liste.

Prema Petkovićevim rečima, zatvaranje centara za socijalni rad je udar na najosetljivije i najugroženije kategorije Srba na Kosovu, koji dovodi do direktne ugroženosti gotovo 9.000 korisnika socijalne pomoći, dečjeg dodatka, jednokratnih pomoći, pomoći i nege drugog lica, a kojima su ova primanja od životnog značaja.

On je podsetio da su na isti način prištinske vlasti zatvorile srpske institucije širom teritoriji Kosova, i to one koje bi, kako tvrdi, trebalo da budu baza za formiranje Zajednice srpskih opština, koju vlasti u Prištini odbijaju da formiraju više od 11 godina.