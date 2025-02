" Nisam znala da je Tonino Picula u slobodno vreme psihijatar-amater, ali lepo od njega što nam je objasnio izvor svoje arogancije. Sad tek razumem da je on samo duboko nesiguran čovek i da svi zajedno treba više računa da povedemo o njegovim tananim osećanjima . Iz poštovanja prema Evropskom parlamentu, imaću to na umu. Sledeći put kad dođe u posetu, ponudićemo mu topao zagrljaj i čašu mleka", napisala je Ana Brnabić u objavi na Iksu i dodala:

" Što se tiče političke krize u Srbiji i polarizacije – naravno, ima toga u Srbiji, kao i u svakoj demokratskoj zemlji u eri društvenih mreža. Na svu sreću, još uvek nismo stigli do toga da predsednik Vlade kaže za predsednika Republike da je „šmrkavac“ (narkoman), a da predsednik Republike predsednika Vlade nazove lažovom, jadnikom i nilskim konjem, kako je to u zemlji iz koje dolazi Picula. I nadam se da nikada nećemo", zaključila je.

Tonino Picula je u intervjuu Hini na pitanje da li se u Vučićevim ocenama kako se "može žaliti Briselu i upravi vodovoda" što ga nije primio na razgovor može iščitavati njegov lični stav ili i je to poruka Evropskoj uniji, Picula je rekao da je "arogancija uvek oblik nesigurnosti".

"Što je arogancija izraženija - to je onaj koji se njome služi nesigurniji. Predsednik Srbije ima mnogo razloga da se oseća nesigurno - prema tome, ta me njegova ocena ne čudi, s obzirom na stanje u zemlji, a Srbija je trenutno nažalost - to moram naglasiti - nažalost, visoko polarizovana zemlja i prolazi kroz ozbiljne političke krize", rekao je Picula.