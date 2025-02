"Ali nadam se da ima toliko razuma da niko neće vući te poteze. Kako god da okrenete, ovo je nešto što donosi nestabilnost. Da neko sad zaista pokuša da hapsi Dodika, izazvao bi reakciju i verovatno i katastrofu. S druge strane, ako ga ne uhapse onda će to izazivati reakciju Sarajeva koji očekuje sklanjanje Dodika. Dakle, šta god da se uradi biće nezadovoljstva i frustracije jedne strane. Zato je odluka suda jedan nepromišljen potez koji je štetan za ceo region, ali koji predstavlja odraz želje određenih zapadnih političkih krugova, pre svega u Evropi, da nadomeste gubitak autoriteta i moći zbog situacije u Ukrajini. Na tom polju ih potiskuju Amerikanci, pa sad pokazuju da se ipak pitaju makar na Balkanu. RS neće prihvatiti ništa što je na njenu štetu i ovo će se pretvoriti u institucionalno sukobljavanje , koje smo imali i do sada samo pod novim okolnostima i uz znatno veću napetost ", objašnjava naš sagovornik.

"Moraće da se pokrene priča da se vrlo ozbiljno, uključujući sve međunarodne faktore, preispita dejtonska BiH. Kakvi su odnosi tri konstitutivna naroda, dva entiteta, svih ovih sudova, da se to sve preispita, da bi to moglo u svetlu globalnih političkih kretanja dovesti do toga da BiH ne bude protektorat, kao do sada, nego da liči na nešto u budućnosti", ocenio je Štrbac.