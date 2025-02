On se, na početku ovog sastanka, obratio okupljenima i istakao da je tu kako bi ih saslušao i pokušao da reši probleme koje imaju.

- Zahvalan sam na gostoprimstvu, vama što se prihvatili poziv i u kratkom vremenu doneli odluku da napravimo zajednički sastanak. Želim da vas saslušam i vidim šta je to što možemo mi da uradimo, da vam omogućimo bolje uslove, bolje temelje na kojima možete da nastavite da gradite kompanije. Srbija ima ekspanzivni rast za razliku od većine evropskih zemalja i bolju stopu rasta od drugih na Zapadnom Balkanu. Ova godina je loše počela zbog nedostatka političke stabilnosti, a usled takve političke nestabilnosti bilo je promena u delu ekonomskih parametara, posebno u okviru stranih direktnih investicija, to je bilo mislim na najnižem nivou u poslednjih šest godina, ogovorim o prvih 50 dana ove godine. Naše javne finansije su stabilne, ispod tri odsto je budžetski deficit, devizni kurs stabilan, nezaposlenost na istorijskom minimumu. Nivo zaposlenosti je viši nego 2012.

- Za nas je važan program Skok 2027, po prosečno neto zaradi smo sustigli Bugarsku koja je članica EU. Širimo sporazume o slobodnoj trgovini, sporazum sa Kinom je od izuzetnog značaja. Potpisali smo i sa Egiptom i sa Emiratima. Verujem da je važno da te procese nastavimo i da to i vama proširuje vidike i mogućnosti za izvoz robe i zahvalan sam što mogu da kažem da su ovde ljudi koji učestvuju do 27 odsto izvoza iz Srbije, i staranje oko 20 odsto BDP Srbije.

- Pet grupa problema imamo, prvi su globalni problemi koji se tiču ratova, sukoba i ekonomskih nepoznanica. Niko više ne zna kakvi će uslovi za poslovanje da budu sutra, za mesec ili dva. Kakve će takse da budu između Amerike i EU, EU i Kine... Svi hitaju u Indiju i pokušavaju da naprave najbolje odnose sa Indijom. Druga stvar je situacija u EU, ekonomska situacija koja utiče negativno na našu ekonomiju i nadam se da će to da se promeni. Neko kaže da kad se Nemačka zakašlje, mi imamo upalu pluća, što je delimično tačno. Nemačka je za nas ključni partner u Evropi. I dok je Nemačka u recesiji ili tek malo iznad vode to će uticati na probleme zaposlenosti, posebno na slabo razvijene krajeve Srbije. Tačka tri je situacija, politička u našoj zemlji za koju se nadam da će u narednih 30, 40 dana i onda će nam biti potrebno nekih 6 meseci das se vratimo u formu, ritam, sve ono što smo imali do skoro. Blokade i neodgovrno ponašanje su nam naneli ogromnu štetu u različitim sferama društvenog života.