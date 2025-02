- Ovo je hod po tankoj žici, ova presuda dovodi do neke vrste političke izolacije Republike Srpske što će uticati na priliv direktnih stranih investicija kojih je sve manje, niko ne želi da investira tamo gde ima mogućnosti za sukob i politička nestabilnost - kaže Obradović.

On dodaje da iako Dodik govori da nije za sukob, već za dogovor i razgovor o dejtonskom sporazumu, situacija odiše nekom drugom energijom:

- Republika Srpska ima istorijsu šansu da privuče investicije jer zbog geopolitičkih rizika investitori to ne žele da rade u Aziji, već u evropskom dvorištu. Nije se očekivala ovako radikalna osuda, ali se znalo da će biti problema. Ako dođe do ukidanja Dejtona, doći će do ukidanja Republike Srpske.