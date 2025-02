"Sa ekonomske tačke gledišta, nećete morati da birate. Odnosi sa Kinom su veoma dobri, produktivni, konstruktivni. Trenutno svakako ne želite da raskinete odnose sa SAD i ne morate to da činite. Geografski položaj vam je takav da ne želite sukobe sa susedima. To znači da Srbija neće preduzeti nikave radikalne korake protiv EU neće. Možda bi mogla biti primorana na to, ali to nije poželjno", rekao je Saks.