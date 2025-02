Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu.

Vučić je danas obišao poljoprivredno gazdinstvo porodice Vidulović, destilerija "Rtanjska Vatra", nakon čega se i obratio građanima.

Predsednik je porazgovarao sa članovima porodice Vidulović o njihovom biznisu, kao i subvencijama koje su dobili od države.

- Ako date novac za opremu i kazan, nešto drugo, onda to ima smisla, ti ljudi će nastaviti da prave problam, nama da plaćaju poraz, to je smisao svih subvencija. To je početak jedne nove i veće zarade - naveo je predsednik.

- Bor je u jednom trenutku postao značajan, a onda je gubio na značaju. Tražili smo spas.

- Treba nam velika fabrika za Zaječar, od 1000 ljudi, na tome radimo i mučimo se već godinama, to nam je najvažnije. Ovako nam ode sve u Bor. Pogledajte kako je veća plata u Boru nego u Zaječaru. On je bio defakto političko središte Srbije. Bor je pre 30,40 godina postao važan. Onda su dugovi vremenom postali sve veći, a mi smo tražili spas. Sećate se da je Đinđić rekao - "ne može više bakar, gajite kikiriki ili pravite nameštaj". Ne zato što on nije voleo Bor. Prosto nije bilo budućnosti sa ogromnim dugovima. Mi smo uspeli zahvaljujući Kinezima i ma šta ko govorio sada imate prosečnu platu u Boru od 1048 evra. U rudarsko-topioničarskom basenu je veća od toga. To je posle Beograda i Novog Sada najjače mesto u Srbiji. Bor vam izdržava i deo Kučeva, Boljevca, Majdanpek kompletan, Rudnu Glavu, deo Negotina...

Predsednik je istakao da su u Srbiji vina sve bolja, te da se u našoj zemlji pije sve bolja rakija.

Istakao je da će neka mesta u ovom kraju odmah dobiti novac kako bi se rešio problem vodosnabdevanja.

- Videćemo i ovde da uradimo nešto po glavnim selima - rekao je prilikom razgovora o potrebi za boljim putevima u ovom kraju.

- Lepo vam ovde izgleda. Sad ćete da napravite novi objekat - rekao je Vučić prilikom obilaska destilerije.

- Kada pravimo ono to bismo nazvali šampanjac ne možemo tako da ga zovemo zbog zaštite geografskog porekla - rekao je Vučić i dodao da postoje arhivski vinjaci u Srbiji, bolji od 50% dobrih francuskih konjaka.

- Do pre 20 godina je bio većim delom lošiji kvalitet rakije. Danas imamo rakije odličnog kvaliteta i ulažemo u destilerije. Mnogo sam srećan kada moću negde da dođem i vidimo da smo dali novac za kazan, za novi objekat... Jer, porodične kompanije, mala, srednja preduzeća, to je ono što nas izdržava. Dobro je kad imate i velike, više nismo tako mali, zato sam zadovoljan što sam danas sa velikima mogao da razgovaram. Ovo da podignemo, da ljudi dobiju tu privatnu inicijativu - istakao je predsednik i naveo primer ove porodice koja je krenula ni iz čega i napravila nešto što će ostaviti svojim pokoljenjima.

Naveo je da će dodatno pomoći ovoj porodici, koliko je moguće.

Predsednik se raspitao šta ljudi najčešće piju, koju rakiju - i odgovor je šljivu. Kaže da je tako slično sa vinom - kada god pita ljude koje najviše piju, kažu mu tamjanika.

Predsednik je degustirao jedno od pića od šljive koje proizvodi ova porodica i nazdravio sa domaćinom.

Domaćinima je poželeo da dodatno osnaže ovaj posao.

- Tri dana sam na istoku Srbije. Nisam obišao Žagubicu u Braničevskom okrugu. 4 opštine Borskog okruga - Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor. I 4 opštine ovde - Soko Banja, Knjaževac, Boljevac, Zaječar. Sve to moram da obiđem do nedelje. Kad se završi Ekspo moramo da napravimo onaj plan da proširimo put Paraćin-Zaječar. Za to nam je opet potrebna fabrika u Zaječaru. U Zaječaru mora prvo da se krene od zdravstvene stanice u Kotlujevcu, to je dva i po miliona evra, onda da se ide za kompletno sve zdravstvene usluge, to je oko 35 miliona evra da bismo sve to završili. Sela da pojačamo... Najvažnije je da tu veliku fabriku dovedeno. Naći ćemo nekog darodavca, za dom kulture u Rgotini, jer je drugačije nemoguće, jer je naravno nelegalno sve.

- Mi smo najveće subvencije davali da dođe fabrika u Zaječar. To je jedan od razloga, kao i nepostojanje auto-puta i nedovoljan broj ljudi, zbog kojeg su svi ostali hteli da idu u Srem, Južni Banat, dakle nedaleko od Beograda i Novog Sada, gde imaju univerzitete i gde imaju veliki broj ljudi. Daćemo sve od sebe, Zaječar je veliki grad, makar mi kao družava zaposlili 300,400 ljudi u fabriku namenske industrije koju pravimo. Ako ne budemo mogli drugačije, mi ćemo to da uradimo. Potreban je gas - mi sada imamo toliko gasnih pravaca, i do Prijepolja, Valjeva... Mnogo problema ima sada tu, i oko ruskog gasa i oko svega, da ne objašnjavam sve detalje, ali to moramo da uradimo, to je jedna od najvažnijih stvari. Ako u Paraćinu imamo mernu stanicu, regulacionu stanicu nama je to idealna prilika da dovučemo gas ovde. I onda će biti dostupno za svakog investitora i sve drugo.

Vučić se i potpisao na flašu sa rakijom.

Predsednik se obraća okupljenima u Zaječaru

Predsednik je u punoj hali u Zaječaru dočekan ovacijama, narod je uzvikivao "Aco Srbine".

Miting je počeo izvođenjem himne Republike Srbije, Bože pravde.

- Mnogo puta sam bio u Zaječaru i nikada vas ovoliko nije bilo. Daću sve od sebe da ne govorim dugo, a pokušaću da kažem sve što je važno za istok Srbije i celu našu zemlju. Mnogo puta sam dolazio u Zaječar, nadao sam se, radili i borili da dovedemo investitore. Nešto malo uspe, a najvećim delom ne jer nemamo autoput do Zaječara, ni gasovod i zbog toga što je uvek bilo milion problema. Tek smo jedno odeljenje uradili u kompletnom zdravstvenom centru. Sada ćemo morati da uradimo i zdravstvenu stanicu u Kotlujevcu. To je 281 milion dinara, da bi mogla ta stanica, da prima pacijente.

- Mi kao Srbija ne smemo da izgubimo potencijal Zaječara. Bor ima veliku budućnost, to se više ne dovodi u pitanje. Bor posle Beograda i Novog Sada ima najveću prosečnu platu. Hoćemo da podignemo i Zaječar. U narednih 6 meseci krenućemo u izgradnju fabrike namenske industrije pod našom kontrolom i da zaposlimo ljude u Zaječaru.

- Daćemo sve od sebe, Zaječar je veliki grad, makar mi kao država zaposlili 300, 400 ljudi u fabriku namenske industrije koju ćemo da pravimo u narednih šest meseci.

- Zabrinuti ste, vidim vam na licima. Zabrinut sam i ja. I zabrinut sam ja svaki put kad nam je otadžbina napadnuta. Napali su je oni koji su želeli njeno uništavanje svaki put kad bi nam Srbija postala snažnija, zato što smo mi za njih remetilački faktor i ne služimo stranim interesima. Time remetimo balans snaga u regionu. Oni žele da Srbija bude ekonomski slaba, da mora da sluša strane gazde i ništa više. A naša ideja je da Srbija bude severena i da građani donose odluke gde Srbija treba da ide u budućnosti. Poslednje tri godine napadi na mene su postali neuporedivo žešći. Nema tu ničeg racionalnog, objektivnog i istinitog. Ne zato što je cilj srušiti Vučića, nego Srbiju. Srbija je bila četvrta u regionu po platama, a danas je Srbija prva u regionu.

- Neko želi da taj rast Srbije zaustavi. Da ga spreči, da se Srbija vrati u prošlost, a na vlast oni koji su zemlju uništili, a napunili svoje džepove. I onda, naravno, kada pogledate ko je to finansirao - ja sam se prvo u čudu našao - kako je moguće da neko organizuje demonstracije mesecima nakon tragedija kakve smo imali u Rubnikaru, Duboni, Orašju---Kako je moguće da koristite takvu ljudsku tragediju u političke svrhe i da zovete ljude na ulicu? Koji su ti ljudi koji to mogu da urade? To može da se dogodi u svakoj zemlji i svetu i događa se - rekao je on i naveo nedavni slučaj u Hrvatskoj nakon čega nije bilo demonstracija.

- Zato što nije bio cilj pojedinih velikih sila da se razori Hrvatska, jer je dobro da Hrvatska bude snažnija od Srbije. Mi samo hoćemo da svojim znanjem i radom dobijemo mesto koje zaslužujemo. A zaslužujemo da budemo ispred onih koji ni po čemu do sada nisu zasluživali da budu ispred nas. I da se ne stidimo zbog svog uspeha, da se nikom ne izvinjavamo zbog svog uspeha, samo smo to želeli - naveo je Vučić.

Ističe da pretnje Majdanom, nemirima, ubijanjima, kako bi došli na vlast nastaju jer organizatori ovoga vide kako podrška opada.

Dodaje da oni koji ovo pokušavaju ne znaju koliko je naš narod pametan i kroz šta je sve prošao. Oni odlično znaju šta je bilo posle 5. oktobra.

- Kako su oni napunili svoje džepove stotinama miliona evra, a narod ojadili i osiromašili. Neće narod na to da se vraća. U taj brlog kriminala i korupcije, već žele stabilnost i sigurnost - dodaje Vučić.

- Pritisli su nas oko KiM, dali su im pravo da nam gaze narod, naš narod je na KiM dao punu podršku Srpskoj listi, kad smo ujedinjeni, nema te sile koja može da uništi našu državu. Kosovo i Metohija su bili, jesu i biće Srbija. Napali su nam pokvareno i lukavo RS, slabili su Srbiju, očekivali su pad Srbije da bi mogli da unište RS. Koga god smo imali kao predsednika u RS ili je u zatvoru završio ili je proteran ili je dobio kaznu. Od Karadžića do Dodika. A pogledajte šta kažu iz Sarajeva, kad kažemo evo hoće RS da razgovara o Dejtonu, oni kažu da više neće. A znate zašto? Jer su nas varali i lagali. Sve što potpišu izokrenu naopačke.