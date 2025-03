- Uopšte ne mislim je ovo slučajno. Tramp nije hteo ni da primi Zelenskog, dok Makron nije garantovao za njega. Zamislite situaciju u kojoj Tramp hoće mir, Putin takođe. Kako da opstane privreda Amerike, to je to što Tamp želi, a onda dođe jedan Zelenski. U smislu diplomatije, ovo je bio istorijski događaj, ali možemo da verujemo Trampu. Njima je stalo do mira, a Zelenskom je suštinski rečeno da se vrati u Ukrajinu i organizuje izbore, a kada postane legitiman, da se vrati da priča.