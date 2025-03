- Idem za Borski okrug, na sever odavde, srećom dobrim putevima, 55 minuta do Negotina treba sada, nekad je trebalo više. Rekao bih nekoliko reči, čekao sam celu noć, savetovao se, razmišljao... Posle događaja u Beloj kući. Sve što se zbivalo nekoliko dana pre susreta Tramp - Zelenski, najavljivalo je ishod. Poslao je Tramp u Ukrajinu, ono što mi nazivamo ministra finansija, a zbog zaustavljanja pomoći. Pretpostavljam da Zelenski rekao da ne može da ga primi i čekao ga satima. To je Tramp doživeo kao veliku ulogu. Onda je usledilo glasanje u UN, gde smo se umsto da budemo uzdržani, postavili na evropsku stranu, zato sam se izvinio zbog greške i rekao da je politika Srbije trebalo da bude uzdržanost. To je dodatno pokvarilo odnose između Evrope i Amerikanaca. Ono što smo mogli da vidimo sinoć jeste ozbiljno neslaganje između SAD i Ukrajine ali mnogo važnije za nas, je ne samo neslaganje već žurba Evropljana da se oštro suprotstave SAD. Nisu sačekali jutro, nekoliko mninuta pošto je okončan sastanak, utrkivali su se lideri koliko će veću podršku da pruže Ukrajini.