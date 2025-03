Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovog vikenda posećuje građane u Zaječarskom i Borskom okrugu , a pri poseti Sokobanji on je obišao i porodičnu firmu "Soko Skele" koju je osnovao čovek koji se iz svoje ljubavi prema svojoj državi i narodu vratio u Srbiju iz Austrije.

- Vidi se slika Srbije koja radi, gradi, koju personifikuje predsednik, a on u direktnom razgovoru sa narodom direktno rešava probleme i bavi se politikom na najozbiljniji mogući način. Ode narodu na noge i razgovara o problemima, pita kako država može da pomogne.

On kaže i da je normalno da se ne može izaći u susret svakom zahtevu, a kaže i da svi zaposleni u državnoj administraciji pokušavaju da slede primer predsednika Vučića. On se onda osvrnuo i na studentske proteste:

- Ovi protesti se i dalje odvijaju u pojedinim gradovima, ali je primetan dosta manji broj učesnika. Kada vidite tu sliku Srbije, shvatite da se to mnogo razlikuje od razgovora sa ljudima kako bi se rešili problemi.

Kada je u pitanju sve veći broj ljudi koji se odlučuje na povratak svojoj rodnoj zemlji, Srbiji, on kaže da je glavni razlog to što se slika Srbije znatno promenila poslednjih godina:

- To je negujuća politika, građani osećaju slobodu da se obrate bilo kojoj državnoj instituciji, ne samo predsedniku. Najbolja slika Srbije koju možemo da pošaljemo je da ne samo da možemo da integrišemo istomišljenike, već i one koji nemaju isto mišljenje. Svaki čovek sa različitim mišljenjem ima slobodu da nešto kaže, napiše otvoreno pismo ili zatraži pomoć. To je politika koja psihološki najviše znači našem narodu.