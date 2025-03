Slušaj vest

Predsednik SNS i premijer Srbije Miloš Vučević održao je tribinu u Zrenjaninu, gde je, između ostalog, naglasio i da ova tribina nije miting, niti predizbrona tribina, već obilazak SNS odbora širom Srbije, sa fokusom na Vojvodinu.

- Ne samo zato što sam iz nje, nego jer je ona posebno ugrožena poslednja četiri meseca. Nije slučajno da nam otimaju jedan mandat na KiM, nije slučajna ni presuda Dodiku i kazna koju je dobio da bi ga isključili iz naredna dva izborna ciklusa. Kada napravimo vezu između svega, oni nam kažu da mi izmišljamo, a da oni treba da pumpaju. Ja odvratniji izraz nisam čuo. Oni valjda misle da treba da pumpaju Srbiju dok ne eskplodira. Ono što me brine, pored pitanja škola, a mislim da je tu zadat najpodliji udarac, je i ekonomija. Četiri meseca imate priče o štrajku, blokadama, neradu, pričaju o građanskom ratu. Četiri meseca morate da proverite koja je ulica blokirana. Novac ne ide tamo gde je nesigurno, a oni prave državu nesigurnom. To su ciljano uradili, da bi nam zadali te probleme, kod njih što je gore narodu za njih su veće šanse za ono što im ne pripada- vlast. Ovo je klasična obojena revolucija, da dođe do promene vlasti bez izbora - rekao je Vučević i dodao:

- Ta jeftina demagogija je za mene nebitna, za mene su bitne činjenice i ono što mogu da kažem oko škola je da smo konačno doneli tu odluku, oni koji su radili dobiće plate, oni koji nisu neće dobiti plate. Tu je stvar jasna, ne radite, nema plata. Neće narod da plaća porez za nerad. Decu smo vam dali da ih učite i vaspitavate, a ne da ih izbacujete napolje. Pa idite u privatne škole i vidite da li to možete da radite. U privatnim se radi, nema blokada. Pokazali smo veliku trpeljivost, sve izdržali.

Predsednik SNS naglasio je da sve rade kako bi po svaku cenu izbegli sukobe, jer kako dalje navodi "njima i treba da padne krv, samo im to fali da kompletiraju sliku koju žele i zato dopuštamo ono što nigde ne bi bilo dozvoljeno, da bi sačuvali državu."

- Videli ste, kada hoće da upadnu u Skupštinu, ne mogu da uđu, ali gledamo da se ne sukobljavamo nigde, da ne dobiju sliku da neki policajac podiže pendrek na studente i mlade, jer bi to onda bila slika Srbije, da država sprovodi neko nasilje. Ja sam prvi da zakon važi za sve, moramo da sačuvamo državu, ovo nije pitanje stranke, već pitanje država. Škole su zatvorili da bi ušli u državu, fakulteti zatvoreni i putevi blokirani da bi se rušila država i neće da stanu dok ne ostvare cilj, a to je da preuzmu vlast. Vlada dala ostavku, gradonačelnik dao ostavku, nekoliko članova naše stranke u pritvoru, na optužnicama, teške stvari, nije to borba protiv nevidljivih, već borba protiv korupcije, posebno u našim redovima. To će se nastaviti, ali ih to ništa ne interesuje, već da dobiju vlast mimo volje građana.

Vučević je i naveo da su naredne dve nedelje ključne, da se ulazi u finiš svega.

- Ako budemo dovoljno mudri i strpljivi sačuvaćemo državu, čak sam siguran da mogu da vam kažem da ćemo sačuvati državu i o državi Srbiji će odlučivati samo njeni građani. Neće se na ulici birati vlast i neće ambasade postavljati ministre i premijere. Imajte poverenja u svoju državu, u državno rukovodstvo i voleo bih, pošto je ovo jedan od najsnažnijih odbora, da nastavite da radite, da se borite zajedno, da se vratite redovnim aktivnostima. Koliko oni god pište, mi moramo da radimo. Nema sklanjanja ni od koga, i kad nas gađaju mi se ne sklanjamo, jer se to briše, a bruka se ne briđe. Ovo što nam se dešava razumećemo posle izvesnog vremena, a ovi u prosveti su spremali 25 godina i više. Dugo se razarala prosveta, izbacivali državu malo po malo iz prosvete, od udžbenika, ocenjivanja, programa.. Naša je greška što nismo dovoljno dobro primetili i što nismo imali odgovor. Nasa greška što smo u ovaj resor stavljali ljude koji nisu imali dovoljnu političku tezinu, to je jedno od ključnih mesta. Tu mora da dođe ozbiljan čovek, ne kažem da je sadašnja neozbiljna, ali neko ko ima politički kapital i da to vodi po dubini.

Foto: Printscreen/Instagram/Miloš Vučević

Posebno je skrenuo pažnju na problem Vojvodine.

- Kada mi kažemo da je Vojvodina bila i da će biti Srbija, to je garancija da ćemo sačuvati kuću. Ne smemo dozvoliti da ljudi poput Pajtića, Gruhonjića, na desetine puta neizabrani na izborima, prave još veću nesreću.

Premijer je istakao i da je obišao osam porodica koje su izgubile članove porodica u tragediji u Novom Sadu.