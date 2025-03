Slušaj vest

Nakon završetka pregovora između Vlade Srbije, univerziteta i ekspertskih grupa, finalizovane su izmene Zakona o visokom obrazovanju, koje će se 4. marta naći pred Skupštinom. Predložene mere uključuju smanjenje školarina za 50% i povećanje plata zaposlenima u obrazovanju za 16%, što dolazi nakon studentskih protesta i blokada širom zemlje.

Istovremeno, u Hrvatskoj je održan tradicionalni Sućuraški krnjeval, gde je kao "krnjo", simbol svih problema, spaljen lik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, što je izazvalo podeljene reakcije.

O tome da li su predložene izmene dovoljne za poboljšanje obrazovanja u Srbiji i kakve poruke dolaze iz regiona, u specijalnoj emisiji "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji kod Krune Une Mitrović, govore gosti Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, Borko Petrović, nastavnik i Srđan Barac, politički analitičar.

ANA BRNABIĆ O SPALJIVANJU LUTKE SA LIKOM PREDSEDNIKA ALEKSANDRA VUČIĆA NA KARNEVALU U KAŠTELIMA

- Kada pričitate to što oni zovu testament, pročitaću, "Nikad nisi priznao istinu o ratu". Nije je priznao tako što se nije izvinjavao za Oluju, kriv im je zato što je prvi predsednik Republike Srbije koji je tražio da ode u Jasenovac i da upali sveću, kriv im je za, kako kažu, "za sve što jesi i nisi". On je kriv njima za sve, i za ono što nije nadležan. kriv im je što Srbija ne sme da stane, što pobeđuje, što smo prestigli hrvatski BDP - rekla je ona i nastavila:

- Ovo je druga godina za redom u kojoj nemamo zvaničnu reakciju Zagreba, što je občno znak odobravanja, kao ćutanje. Pred njihove izbore čuli smo da je strateški interes da Aleksandar Vučić ne vodi Srbiju. Njihov najveći problem je predsednik pod kojim Srbija napreduje i u čije vreme je doživela zlatno doba.

Ana Brnabić o spaljivanju lutke sa likom predsednika Vučića na karnevalu u Kaštelima: Kriv im je jer je prvi koji želi da zapali sveću u Jasenovcu Izvor: Kurir televizija

Kako je istakla, Đilas se odlučio na zaprepašćujući potez, uporedo sa dešavanjima u Hrvatskoj:

- Kada su ritualno splajivali lutku sa njegovim likom i čitali za šta je sve kriv, istovremeno je Đilas snimio video u kome je direktno pozvao na ubistvo Aleksandra Vučića, to je direktno uradio, snimio se i preduzeo je taj poslednji korak.

Barac je mišljenja da su opozicioni lider nesvesni opasnosti koju proizvode njihovi direktni pozivi na nasilje:

- Stvara se da je nedozvoljeno i poželjno kršiti zakon, a onda kada se dođe do sukoba, kažu eto gde mi živimo. Opozicioni lideri koji ne mogu da konstruišu politiku, pokušavaju da podele društvo i stvore negativnu atmosferu. Mi smo država koja je prošla krroz trnovit put. Imali smo velike pritiske, a imamo ih i danas. Kada neko poziva na nasilje, to je vrlo opasno. Pozivi na ekonosmko slabljenje države ne mogu da dobiju više od 5 posto. Da li su oni svesni da politika nasilja, mržnje i razaranja ne može preći taj procenat?

Ko bi mogao da se izvini za skandal u Hrvatskoj, Ana Brnabić je rekla:

- Ne očekujem izvinjenje, ovo je posledica toga što niko nije reagovao prošle godine. Ne samo što nije reagovao niko iz zvaničnog Zagreba, morao je da reaguje neko iz Evropske Unije. Na šta liči da njihova članica spaljuje lutku sa likom predsednika susedne države? Ako ništa, on je pokušao da unapredi odnos sa njima, što je i meni rekao, dva ili tri puta sam se videla sa predsednikom Vlade Plenkovićem i nikada nisam videla želju da se tu unaprede naši odnosi - rekla je ona i dodala:

- Govorili smo i u pitanju nestalih osoba hrvatske nacionalnosti, što nije nikakav problem. Vučić je u višenavrata rekao naravno, to je civilizacijsko pitanje. U mrtvačnicama u Osjeku, Rijeci, imate 500 ostataka materijala koje ne žele da identifikuju, pitali smo ih da li žele da reše to, gde su odgovorili da to nije na stolu. Ovo je jasna poruka Srbima u Hrvatskoj, tamo teško da ima mesta za njih.

Foto: Kurir Televizija

Napomenula je da je i veliki problem u neadekvatnoj reakciji EU:

- Neki od mojih prijatelja hrvatske nacionalnosti žive u Rijeci, Zagrebu, nemam problem sa tim, ali to je zvanična politika koja je jako problematična. Zamislište da ovde neko zapali lutku Zorana Milanovića, odmah bi se oglasio Aleksandar Vučić. Problem je što u Vukovaru ne smete da imate table sa ćiriličnim pismom, ne smete, EU ne reaguje i pušta ih već tri godine. na šta to liči i šta to govori o njihovim vrednostima i o vrednostima EU? Nama je simbol stradanja naroda jasenovac, a i dalje se nisu stekli uslovi da Aleksandar Vučić kao predsednik Republike Srbije ode, čak i ako je rekao da može da ode i nezvanično, da zapali sveću i postavi cvet, još uvek se nisu stekli sulovi. Zato već drugu godinu za redom vidimo spaljivanja njegovog lika, zato što Severina ne sme da peva u našoj državi.. Upravo se Aleksandar Vučić tada založio da nema bilo kakvih spiskova o zabrani ulaska u Srbiju. to sve dolazi od kada je jedan naš addvokat završio na sudu i u zatvoru samo zato što je slušao neku pesmu u sopstvenim kolima. Nadam se da će se EU oglasiti ovim povodom.

Barac je upitao:

- Da li je Hrvatskoj u interesu da kreira antisrpski narativ, da li je to vezano sa tim što studenti imaju podršku iz Zagreba i da li je to vezano sa spaljivanjem lika predsednika? Ako posmatramo ove činjenice, upitno je zašto se sve dešava u ovom trenutku, imamo najave za Republiku Srpsku i ako tome dodamo Hrvatsku, upitno je da li neko pokušava da nam olimpijadu koja dolazi 2027. godine ne održimo kako treba i da li će biti bliže trgovinske razmene sa Nemačkom za 10 milijardi - rekao je, na šta se Brnabić nadovezala:

- Imamo iz Splita podršku, gde je dva puta zapaljena ritalno lutka sa predsednikovim likom, šta to govori?

Brnabić na Kurir televiziji: Đilas je direktno pozvao na ubistvo predsednika Vučića! Barac jasan: Njima je poželjno kršiti zakon i pozivati na nasilje Izvor: Kurir televizija

O POVRATKU STUDENATA NA NASTAVU

Petrović je započeo:

- Shvatio sam da ne želuim da se bavim politikom, nama je u krvi da komentarišemo stvari, svako misli da je u pravu. Vidi se da je politika došla u mehur koji treba da bude zatvoren od spoljih uticaja, a to je obrazovanje, za koje sam se i ja odlučio. Shvatio sam da svako ima svoje interese, a ja sam mislio da je naš najveći interes da se spasi svet. Mislio sam da ćemo promeniti i srbiju i svet, a onda shvatite da postoje neke igre i dvostruki aršini. To vidimo i danas, tamo gde ne bi smelo da ih bude. Pre nekoliko meseci smo se izborili, a sada kada treba to da primenimo, vidimo da se tolerišu neke stvari. Ovakve scene poput Trstenika, iste su, nasilje je nasilje. Uključili su se i roditelji, a to je sve jer smo dopustili da politika zatruje naše odnose i u školi i u porodici, a to nismo smeli da dozvolimo zbog dece.

Kako je rekao, ogromna šteta je učinjena:

- Desila se Korona, iz nje sam izvukao nešto korisno, prva pametna učionica je došla u moju školu. Smatrao sam da treba da krenemo u digitalizaciju, svoje kolege nisam uspeo da nateram da krenu, ali virus jeste. Preko noći smo imali usavršavanje. Čak i tada smo u jako teškim uslovima živeli, izgubio sam mnoge kolege, i ja sam se sam borio za život, ali i dalje, dok sam ležao u bolnici, niko nije znao da sam tu, držao sam onlajn časove svojim učenicima. Obrazovanje ne sme da stane i to sam pokazao na svom primeru. Sada smo sami, iznenada i ničim izazvani, došli u priliku na koju možemo da utičemo. Zovu me rodtelji širom Srbije i rekli da imaju decu i da su se raspitivali o meni. Kažu da sam jedini koji sme da istupi i ukaže na nenormalnosti. Svaki prosvetitelj mora da ima problem sa ovim, bez obzira u kojoj su stranci, to su deca, njima ne smeju da ostanu traume zato što mi imamo neke probleme. Vratiće se na to da deca moraju da uče, biću tu da mi se izvine, nema problema.



"Prosveta ne sme da trpi spoljne uticaje!" Nastavnik Petrović o školskoj godini: Politici tu nije mesto, ogromna šteta je učinjena Izvor: Kurir televizija

BRNABIĆ O PRESTANKU BLOKADA

Nakon što se blokade završe, moraće da se nadoknadi sve ono što mora. Razgovori i dijalozi su završeni i finalni dogovor je postignut. Kažu da će studentima izmenom zakonima biti umanjena školarina za 50 odsto, a da li se očekuje prestanak blokada, Brnaić kaže:

- Nadam se. Vlada je završila razgovor sa predstavnicima svih univerziteta, izašlo se u susret apsolutnos vemu, ne samo četvrtom zahtevu, ispunjeni su svi zahtevi studenata u tom smsilu, a i dekana i rektora. Ukupno izdvajanje za visoko školstvo, kada se usvoji tačka koja će biti prva na redu, povećaće se za 18 milijardi dinara, država će na sebe preuzeti da vrati 50 odsto školarine, neće je fakulteti umanjivati. Studenti će je platiti kakva jeste, a država će da vrati 50 odsto iz budžeta. Sa druge strane, povećeće se plata prosvetarima u visokom obrazovanju za 16 odsto, preuzeće se aterijalni troškovi. Nadam se da ćemo se nakon toga vratiti nastavi. Nakon 17. marta, nemoguće je nadonkaditi akademsku godinu, ona će se tu izgubiti, što nas kao državu, i kao mnogobrojne porodice dovodi do toga da će doživeti katastrofalnu štetu - rekla je i istakla:

- Nadam se da su rektori i dekani razmišljali da će se nakon ovoga nastava nastaviti, jer ako nisu, morali su da razmišljaju o svim studentima, te verujem da će se vratiti studijama. Sa druge strane, kako ćemo da upisujemo narednu generaciju, ne možemo da imamo dve generacije prve godine? Svi fakulteti imaju i određeni kapacitet koliko njih može da studira. Ne može da se primi nova generacija ako jedna nije isprćena. Niko o tome ne priča, šta ćemo da radimo sa tim generacijama, kako će oni finansijski da prežive kada ne mogu da naplate ovima što su samofinansirajući? Ne znam kako će da ostanu na budžetu kada se niko nije javio da traži izmenu Zakona o visokom obrazovanju.

Foto: Kurir Televizija

Napomenula je da je izuzetno važno sa kakvim autoritetom se Petrović obraća javnosti:

- Velika mi je čast što danas gostujem sa njim, on je prošle godine pobedio i bio izabran za najbolje edukatora na svetu iz konkurencije preko 100 zemalja. Tada je bio heroj svih medija, ponajviše onih opozicionih, zato što je često govorio o tome kako država mora više da ulaže u obrazovanje. Ja sam tada bila predsednica Vlade i pažljivo sam slušala, nisam kritikovala. Usvajali smo šta govori i razmišljali kako neke stvari da promenimo. Svakako da nismo menjali dovoljno brzo, ali nikada nije bio na meti kritika. Danas kada je rekao svoje mišljenje koje je neupitno, koliko su ga ranije slavili, danas ga duplo omalovažavaju - zaključila je, na šta se Petrović nadovezao:

- Ja učim decu da imaju svoje mišljenje i da stoje iza njega. Bilo me je sramota da ulazim svakog dana tokom blokada, sve se dešava, a niko ništa da kaže i da se obrtai. Dešavalo se nešto tužno, a niko da se ogladi. Pitao sam sebe da li želim da moja zaosatvština bude da me pitaju "Gde si bio sa svojima utoritetom kada se sve to dešavalo?". Sve svoje diplome, sertifikate i plakete bih poklonio, samo da me puste da radim, ja se za to borim i ništa drugo mi nije bitno. Radiću i za duplo manju platu, to je moja misija, ja idem na posao sa osmehom. To je razlika, neka se ljute, obišao sam mnoge škole i fakuletete, držao sam predavanja, pričam sa svima, molim ih da čuju ono što pričam, kakva god da je agenda, moramo da znamo da je nešto sveto.

Foto: Kurir Televizija

Kako je napomenuo Barac, studenti su u osetljivom periodu:

- Verujem da je moj sagovornik sjajan profesor. Pamtim i one koji su zloupotrebljavali svoju poziciju kojima odgovorim na drugačiji način. Skandinavski modeli su dobri, govore o tome da od prvog dana moramo d avaspiatavmo dete, a dobri su i u borbi protiv korupcije, to je povezano. Ako obučimo decu da uvek kritički razmišljaju, većina se definiše na izborima, ovo je model da se stvori slika u društvu da je neko većina. Postoje oni koji žele da se okoriste od ove situacije, a kasnije će morati da se vrate u učionicu.

Brnabić se nadovezala na reči svojih sagovornika, ističući:

- Onaj ko je osmislio ovakav vid protesta je udario u samu srž i bazu našeg društva. Nikada do sada politika nije ušla u škole, bez obzira koliko je bilo teško vreme, bilo šta da se dešavalo, nikada do sada nije ušla u naše škole. Ja sam išla u Petu beogradsku gimnaziji, nije bilo mesta za politiku, pa i periodu bombardovanja. U doba pandemije smo bili jedna jedinazemlja koja nije izgubila ni jedan dan nastave. Ovo je udarac na suštinu našeg društva i države. Ne mogu da razumem da ne shvataju koliko štete su naneli, mi smo decu podelili po političkim osnovama, sutra će tako da se dele, ko je bio na kojoj strani.

Petrović kaže da nikakav cilj nije dovoljan da pokrije štetu koja će biti napravljena:

- Deca se dele, pritisak je ogroman, roditelji me zovu, neće deca da se druže. Preuzeo sam na sebe paljbu, rekao sam roditeljima da oni budu hrabri i da odvedu decu u školu. Svako od nas treba da bude bar malo heroj. Najveća mi je nagrada što su mi na kraju deca došla.

"Marš iz učionice" Nastavnik Petrović uputio apel: Bolestan sam iz bolnice držao časove jer obrazovanje ne sme da stane, ne zanima me politika, samo me zanimaju deca Izvor: Kurir televizija

BRNABIĆ: ZABRINUTA SAM ZA NAŠE OBRAZOVANJE

- Studentima treba odati priznanje za istrajnost, ali svako ko pogled ta četiri zahteva, svima je jasno da su oni tražili ono što su plenumi kasnije nazivali konkretizacijom. Kada smo ih ispunuli, tako su ih nazvali. Bila sam odbijena i više od tri puta za razgovor. Danas se žale iz opoziciji kako ne konstatujemo ostavku premijera i tako dalje. Ne možemo, više puta sam ponudila razgovor sa ekspertskom radnom grupom proširenog rektorskog kolegijuma oko izmene i dopuna Zakona o obrazovanju, oni su rekli ne, pričaćemo sa Vladom. U redu, ali Vlada mora onda da brani taj Zakon, pa tek kasnije da se bavimo ostavkom premijera.

Kako kaže Brnabić, posebno je zabrinjavajuće:

- Studenti u blokadama i plenumima, kada su videli da se sve ovo dešava, nisu izašli i pozvali da barem osnovne škole rade. To je bilo neophodno za naše društvo, žao mi je što se to nije desilo i što su neki studenti prihvatili kao podršku učitelje i neku decu koju su oni doveli. To je ružno i strašno. Beskrajno sam zabrinuta za naše obrazovanje, a moje pitanje je, sada kada je deo našeg društva odobrio mobing i nasilje dece nad drugom decom, samo zato što imaju drugačije mišljenje, kako ćemo sutra da se borimo protiv vršnjačkog nasilja? to će postai proizvoljna stvar. Da nasilje nije dozvoljeno mora da bude apsolutna vrednost.

U novembru prošle godine su, na insistiranje javnosti i sindikata prosvetnih radnika, usvojene dopune i izmene krivičnog Zakona, te je Brnabić proćitala:

- Član 344 b, stav 1, "Ko napadne lice zaposleno u ustanovi obrtazovanja i vaspitanja, ili član njegove porodice u vezi sa poslovima koji se obavljaju u ustanovi, kazniće se zatvorom od 3 meseca do 3 godine". Da ne postoji nikakva posledica tog napada u smislu telesne povrede. Ako činilac nanese laku telesnu povredu, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Šta sad mi da radimo, da primenjujemo ovaj zakon? Pazite se nakada šta želite, možda vam se i ostvari. Da li treba tu decu i rodtielje koji su nasrnuli na prosvetnog radnika, treba primeniti zakon? Nema nasilja, ne postoji razlog zbog koga bi to bilo dozvoljeno, sada je trenutak da se odredimo kao društvo. Sutra će njih deset ustati i reći da neće kontrolni zadatak, plenum je to izglasao.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs